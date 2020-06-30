Росгидрометцентр спрогнозировал засушливый июль в Свердловской области

Российский гидрометцентр спрогнозировал, что июль на Урале будет засушливым — по данным ведомства, дождей будет как минимум на 20% меньше нормы, сообщается на сайте гидрометцентра. При этом аномалий, связанных с температурой воздуха, не ожидается.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что июльская погода вскоре войдёт в норму — начиная со 2 июля в регионе «заметно потеплеет, дождей станет меньше», до 10 июля ожидается температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днём — +21…+26 градусов.

В последние десять дней температура воздуха на Урале была на 5–8 градусов ниже нормы.

«Ночью 19 и 21 июня кое-где доходило до слабых заморозков, которые в этот период лета отмечаются редко (не чаще одного раза в десять лет)», — сказала Галина Шепоренко.

Однако с завтрашнего дня ситуация начнёт исправляться.