Росгидромет: В Нижнем Тагиле за 2020 год ухудшилось качество воздуха

В Нижнем Тагиле повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании Росгидромета. Мероприятия по изучению качества воздуха проводились в 12 городах России, включённых в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По итогам 2020 года в 6 городах – участниках Федерального проекта качество воздуха характеризуется «высоким» или «очень высоким» уровнем загрязнения. В этот список попал и Нижний Тагил. Он стал единственным городом, где качество воздуха ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Например, в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске воздух наоборот, улучшился.

В Череповце возросли среднегодовые концентрации сразу четырёх загрязняющих веществ (особенно заметно в Индустриальном районе города). В этой связи оценка категории качества изменилась с «низкого» до «повышенного» уровня загрязнения воздуха. В Красноярске и Челябинске, Норильске и Чите качество воздуха по сравнению с предыдущим годом не изменилось.