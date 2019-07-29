«Росгеология» попросила у правительства 300 млрд рублей на освоение Арктики

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков предложил использовать возможности его ведомства для воспроизводства минерально-сырьевой базы из ресурсов Арктики и возрождения Северного морского пути, пишет «Коммерсантъ». Он предложил правительству разработать соответствующую госпрограмму до 1 октября.

Горьков подготовил и схему финансирования до 2045 года: до 2024 года возглавляемый им холдинг рассчитывает получить 89,3 млрд рублей, до 2035 года — 104,6 млрд, до 2045-го — 98,6 млрд рублей. По мнению главы «Росгеологии», деньги для этого проекта можно взять в том числе из Фонда национального благосостояния. За полученные средства «Росгеология» обещает разведать углеводороды в Арктике, провести поисково-оценочные работы, а затем начать бурение.

Сторонником госпрограммы издание называет курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева, который в ходе заседания соответствующей госкомиссии раскритиковал «неудовлетворительную работу Минприроды по разведке арктических месторождений».

Между тем «Коммерсантъ» отмечает, что «Росгеология» уже допускала неисполнение условий госконтрактов, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счётная палата. Источники издания также указывали, что компания не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая при этом китайцев, и вступала в конфликты с недропользователями.

Нынешний глава «Росгеологии» Сергей Горьков возглавил ведомство в минувшем апреле. До этого он, выпускник Академии ФСБ, работал в коммерческих структурах (в том числе в ЮКОСе), был председателем Внешэкономбанка и заместителем министра экономического развития.