Росавтодор объявил конкурс на строительство дороги от Краснодара до Крымского моста за 100 миллиардов рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста, пишут «Ведомости».

На сайте госзакупок сказано, что на строительство 68 километров дороги выделят 59,2 миллиарда рублей, общая стоимость 119-километровой трассы составит почти 100 миллиардов рублей.

Судя по карте, подготовленной изданием, первый участок трассы пройдёт от хутора Белого, где находятся развязки дорог Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Этот участок планируется сдать в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

С учётом новой трассы общие расходы на дороги в Крым превысят 500 миллиардов рублей. Строительство Крымского моста стоило 228 миллиардов рублей. В 2020 году начнётся строительство Дальнего западного обхода Краснодара (40 миллиардов рублей). Кроме того, ещё 166 миллиардов рублей выделено на 250-километровую трассу «Таврида».