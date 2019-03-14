Росавиация запретила полёты Boeing 737 MAX

Глава Росавиации Александр Нерадько объявил о запрете полётов самолётов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ, пишет ТАСС.

«Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полёты самолётов этой модификации (Boeing 737 MAX 8 и 9) до особого указания запрещены», — сказал Нерадько.

Накануне вечером президент США Дональд Трамп объявил о немедленном введении запрета на полёты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, сообщало Associated Press. Он объяснил это «новой информацией» о крушении лайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, не уточнив деталей.

Решение о приостановке полётов Boeing 737 MAX было принято в свете новых данных о конфигурации и траектории движения разбившегося в Эфиопии самолёта — полученная информация указывает на сходства этой аварии с авиакатастрофой в Индонезии, заявляло Федеральное управление гражданской авиации США.

Многие страны, включая Канаду, Китай и государства — члены ЕС, уже ввели запрет на полёты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Её причины пока неизвестны, но она стала второй аварией с участием Boeing 737 MAX 8 за полгода. Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.