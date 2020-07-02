Росавиация продлила ограничения на международные перелёты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило до 1 августа ограничение на международные полёты из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на отправленные аэропортам телеграммы ведомства пишет РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме.

Отмечается, что речь идёт не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. С 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, такие телеграммы выпускаются каждый месяц. Ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля.

Сейчас между странами совершаются так называемые вывозные рейсы — в частности, из Москвы за рубеж один или два раза в неделю летают самолёты авиакомпании «Аэрофлот». Билеты на эти рейсы, которые предназначены для лиц с гражданством стран, куда летит самолёт, были в открытой продаже. Однако некоторыми перелётами, в частности в Стамбул и Белград, пользовались путешественники, желающие отдохнуть за границей. С сегодняшнего дня «Аэрофлот» ужесточил посадку на рейсы в Стамбул, объявив, что смогут улететь только пассажиры с видом на жительство или гражданством Турции, дипломаты или те, кто отправляется на лечение (с подтверждающими справками, заверенными в Минздраве).