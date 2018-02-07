Росавиация предложила разрешить зарубежным авиакомпаниям перевозки по РФ на время ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило разрешить зарубежным авиакомпаниям внутрироссийские перевозки во время проведения чемпионата мира по футболу, со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько пишут «Известия».

«Мы рассчитываем, что серьёзным импульсом для дальнейшего роста будет перевозка пассажиров к местам проведения чемпионата мира по футболу. Предполагаем, что возникнет дефицит провозных возможностей российских авиакомпаний. Поэтому мы даже предложили исключительно на время проведения чемпионата разрешить иностранным перевозчикам каботаж (полёты внутри страны) для перевозки своих болельщиков и сборных команд. Сейчас это решение за правительством», — сказал Нерадько.

Отвечая на вопрос о том, в каком статусе готовности находятся аэропорты в городах проведения ЧМ-2018, глава Росавиации заявил, что «во всех 13 аэропортах, расположенных в 11 городах, будет обеспечена готовность к проведению чемпионата мира».

«У нас другого пути нет. Сейчас принимаются дополнительные меры для устранения отставаний, которые отмечались в предыдущие годы», — сказал Нерадько.

Он отметил, что уже открыт и работает аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

«В аэропорт Саранск уже выполнен технический рейс, поэтому по нему больше нет вопросов. С аэропортом Волгоград практически все вопросы сняты. У нас также есть чёткое понимание, что мы обеспечим готовность аэропорта Калининграда к проведению чемпионата мира. В Екатеринбурге практически всё готово. Аэропорт Нижнего Новгорода будет готов. В Самаре необходимо завершить строительство и оснащение аварийно-спасательных станций и небольшого участка перрона — это тоже всё будет выполнено в срок», — заверил глава Росавиации.

В то же время он обратил внимание, что «в Домодедово есть очень серьёзные проблемы, связанные с тем, что под внешним управлением находится "Промсвязьбанк", который предоставлял банковскую гарантию подрядчику, выполняющему работы по строительству перронов», при этом «подрядчик попал в предбанкротное положение».

«Совместными усилиями Банка России и администрации "Промсвязьбанка" удалось пролонгировать действие банковской гарантии до января 2019 года, и реконструкция в Домодедово будет продолжаться. Что касается Шереметьево, то в ближайшее время мы рассчитываем закончить работу по оформлению переноса коммуникаций, и тогда у нас хватит времени завершить строительство третьей взлётно-посадочной полосы к чемпионату мира», — добавил Нерадько.

Чемпионат мира по футболу состоится в РФ с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.