Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты запустить рекламу голосования по поправкам в Конституцию

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обязал авиакомпании и аэропорты информировать граждан о голосовании по поправкам к Конституции, пишут «Ведомости».

Он потребовал разместить информацию о голосовании на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации, в зонах вылета и прилёта аэропортов. Кроме того, он потребовал организовать аудио- и видеоинформирование пассажиров на борту самолётов и в терминалах аэропортов. По информации издания, Нерадько направил письмо с такими требованиями территориальным управлениям Росавиации, подлинность документа подтвердили сотрудники трёх авиакомпаний.

Сотрудники двух аэропортов отметили, что Росавиация не может требовать информировать кого-либо о поправках, поскольку выступает регулятором гражданской авиации, поэтому они назвали письмо Нерадько просьбой. Однако «Ведомости» утверждают, что в тексте содержится требование проконтролировать, как аэропорты и авиакомпании исполнят поручения, и отчитаться до 20 июня перед Росавиацией.

«Аэрофлот», S7, «Победа» и Utair отказались от комментариев, сотрудники двух неназванных авиакомпаний рассказали, что делать объявления о голосовании не планируется. В Шереметьево, Внуково и Домодедово подтвердили, что либо уже информируют граждан о голосовании, либо планируют это делать.

Ранее Центризбирком официально запрещал агитацию за или против поправок в Конституцию — разрешено только информирование об изменениях. В то же время РИА ФАН выпустило видео с родителями-геями, призывая к голосованию за поправку о закреплении в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Фигурист Евгений Плющенко снялся с семьёй в агитационном ролике в Instagram, а «Матч-ТВ» показал рекламу голосования в эфире. Также издание «Тайга.инфо» сообщало, что правительство Бурятии заказало выпуск газеты с прямыми призывами голосовать за поправки к Конституции РФ.

Голосование по внесению поправок в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.