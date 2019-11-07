«Росатом» объявил о разработке квантового компьютера за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает квантовый компьютер, проект оценивается в 24 миллиарда рублей, со ссылкой на представителей корпорации пишут «Ведомости».

Проект рассчитан на срок до 2024 года. По словам директора по цифровизации «Росатома» Екатерины Солнцевой, на него потребуется 24 миллиарда рублей, из которых 13,3 миллиарда — бюджетные средства, а 10,4 миллиарда — средства самого «Росатома» и других компаний, которые планируется привлекать к проекту. Глава проектного офиса квантового компьютера в корпорации Руслан Юнусов сказал, что к 2024 году они создадут четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. Экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет.

В России на данный момент создали системы из двух кубитов, американские и европейские специалисты разработали устройства из 50–70 кубитов. Юнусов подчеркнул, что в России квантовые процессоры будут производиться с нуля, но некоторые комплектующие закупят за рубежом.

Кроме того, к квантовому компьютеру разработают облачную платформу с удалённым доступом.

Квантовые компьютеры — новый класс вычислительных устройств, которые могут решать задачи, неподвластные самым мощным суперкомпьютерам. Аналогичными разработками занимаются Google, Microsoft, Intel, IBM и другие международные корпорации.