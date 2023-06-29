Романтика из Нижнего Тагила пригласили на спектакль «Ужин с дураком» и обманули более чем на 40 тысяч рублей при покупке билетов в театр

22-летний тагльчанин потерял деньги при покупке билетов на фишинговом сайте после «слепого» знакомства, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

В одной из групп для знакомств в известном мессенджере он познакомился с 22-летней Дарьей. В ходе недолгой переписки девушка предложила новому знакомому сходить в Нижнетагильский драматический театр на спектакль «Ужин с дураком» и отправила ему ссылку на сайт для покупки билетов. Сайт оказался мошенническим, но понял это тагильчанин куда позже.

Желая произвести впечатление на даму, молодой человек согласился. Его не смутила стоимость одного билета в размере 2500 (максимальная стоимость билета в городской театр составляет 550 рублей на премьерный спектакль, в других случаях стоимость ниже). Пострадавший перешел по ссылке, ввёл свои персональные данные, номера телефона и банковской карты, а затем и код, пришедший в сообщении от банка. Когда пришло уведомление об успешной покупке билетов, молодой человек уже начал готовиться к свиданию с таинственной незнакомкой. Но уже к вечеру следующего дня началась череда разочарований. Дарья сообщила, что она не сможет пойти на запланированное в театре свидание, поэтому парню нужно вернуть билеты.

Молодой человек обратился в службу поддержки сайта, где ему стали объяснять про сбой в работе, а также, что для возвращения денег необходимо наличие такой же суммы на карте. Этот факт ничуть не смутил доверчивого парня и процедура возврата денег проходила под контролем техподдержки. После введения пришедшего кода, тагильчанин обнаружил списание 5000 рублей. Служба поддержки сайта сообщила, что операция не прошла, но сумма заморожена и вернется при повторной операции, но для этого необходимо указать сумму в двойном размере. 10 тысяч также благополучно была списаны с карты владельца, который, продолжая верить мошенникам, надеялся вернуть деньги.

Очередной «сбой» надежды развеял, когда ещё 20 тысяч рублей были сняты со счёта. Несмотря на полученное сообщение, что операция по возврату билетов прошла успешно и в течение 10 минут денежные средства в полном объёме вернуться на карту. Указанное время прошло, а деньги так и не поступили. Об этом молодой человек снова написал в техподдержку сайта. Там попросили данные его аккаунта в мессенджере для связи. «Менеджер» позвонил молодому человеку, принёс извинения и попросил перевести ему ещё 40 тысяч рублей.

Парень отписался Дарье, сообщив, что у него никак не получается вернуть деньги, и признался, что на карте осталось только 5 тысяч. Девушка «любезно» согласилась помочь, попросив перевести оставшиеся деньги на карту её «отца». Что он и сделал. После этого «подружка» заблокировала его и удалила всю переписку. Только тогда парень понял, что его обвели вокруг пальца.

Работники драматического театра, узнав о том, что мошенники используют их имя для своих махинаций, посоветовали жителям и гостям города обращаться за информацией о репертуаре театра и ценах на билеты на официальный сайт и там бронировать билеты на выбранный спектакль. Если бы молодой человек поступил именно так, то он бы обнаружил, что театральный сезон уже завершён и новый откроется только в конце августа.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана и совершенствуются в искусстве убеждения. Правоохранители настоятельно рекомендуют не доверять звонкам от незнакомых людей, с подозрением относиться к новым знакомым в интернете. Не переходить и не оставлять личные данные на подозрительных сайтах и не переводить деньги незнакомцам.