Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Бизнесмен Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии, пишет «Медуза» со ссылкой на швейцарскую газету Sonntags Zeitung. По данным издания, Абрамович подал заявление о ВНЖ в городе Вербье ещё летом 2016 года, однако спустя год отозвал его. В ноябре 2017 года бизнесмен попросил возобновить ходатайство о ВНЖ, направив обращение на двух страницах главе Федерального департамента полиции Николетте делла Валле. В письме на двух страницах Абрамович сообщает, что просит вид на жительство в кантоне Вале на основании «общественного интереса».

Сегодня в кантоне Вале действует особый налоговый режим, при котором обладатели ВНЖ платят налоги исходя из стоимости их трат на жизнь в этом месте (например, аренда недвижимости), а не оценки принадлежащих им активов. По данным Le Matin Dimanche, на основании «общественного интереса» в 2014 году вид на жительство в одном из швейцарских кантонов получил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Представитель компании Millhouse (управляет активами Абрамовича) Джон Манн заявил Le Matin Dimanche, что не хотел бы комментировать личные дела бизнесмена. Представитель Абрамовича также отказался от комментариев РБК.

Роман Абрамович с состоянием $9,1 млрд занимает 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Бизнесмену принадлежит 24% Первого канала, небольшой пакет «Норильского никеля» и футбольный клуб «Челси».