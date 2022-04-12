Рок-фестиваль, маршрут здоровья, программы профориентации и патриотического воспитания. В 2021 году городские власти потратили на молодёжные инициативы 1 млн рублей 

В 2021 году на проекты для молодёжи городские власти выделили из бюджета города 1 млн рублей, из которых 350 тысяч являются областными вложениями и 650 тысяч — средствами муниципалитета. Идеи реализовывали в рамках конкурса «Твоя инициатива» и областного проекта «Банк молодёжных инициатив». Всего на конкурс тагильчане представили 26 проектов, но только 15 из них были профинансированы и реализованы.

Больше всего средств из бюджета города было направлено на проект «Маршрут здоровья "10000 шагов"». Сумма финансовой поддержки этой идеи составила 213 тысяч рублей. Осуществить в Нижнем Тагиле федеральный проект придумали активисты молодёжной организации туристического клуба «Азимут».



Фото: клуб туристов «Азимут» во «ВКонтакте»



Суть проекта — в популяризации здорового образа жизни. Организаторы продумали маршруты в центре города, на Гальянке и Вагонке. Вместе с участниками прогулок будут работать специальные инструкторы, которые параллельно с прогулкой проведут экскурсию по городу. Подобная пешая прогулка прошла 9 апреля, однако полноценный запуск новой программы планируют этой осенью. Средства, полученные на проект, потратили на обучение инструкторов, сувенирную атрибутику и информационные стенды.

Проект «Патриот-центр "Штаб-квартира"» Городского дворца молодёжи обошёлся городской казне в 192 тысячи рублей. Деньги потратили на медиаоборудование, мебель и строительные материалы для помещения.

Фото: городской дворец молодёжи во «ВКонтакте» Фото: городской дворец молодёжи во «ВКонтакте» Фото: городской дворец молодёжи во «ВКонтакте» Фото: городской дворец молодёжи во «ВКонтакте»

В патриот-центре «Штаб-квартира» на улице Октябрьской Революции, 44 проводят мероприятия по патриотическому воспитанию среди школьников, студентов и команд юнармейских отрядов. Всего в военно-патриотической игре, организованной осенью прошлого года, участвовало 14 образовательных учреждений.

Также на средства конкурса «Твоя инициатива» провели рок-фестиваль молодых исполнителей в SAMORO.doc. Его участниками могли стать как группы, так и соло-исполнители, а главным членом жюри был лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. На этот проект организаторы получили 100 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижнем Тагиле была сделана лаборатория «Я есть я» по саморазвитию для школьников, которая должна помочь им определиться с будущей профессией. Студенты педагогического института и волонтёры проводили в школах города мероприятия, лекции и игры на определение профессиональных интересов. Из городского бюджета проект поддержали суммой в размере 47 тысяч рублей. На эти деньги купили комплекты профессионально-психологических тестов, с помощью которых анкетировали ребят.

Конкурс «Твоя инициатива» существует уже пять лет. В этом году заявки для участия принимаются до 31 июля. Подать их могут тагильчане в возрасте от 14 до 35 лет. Инициативы должны быть реалистичными и направленными на конкретный результат, уточняют в мэрии. В этом году на каждый проект городские власти готовы выделить до 200 тысяч рублей. Всего из городской казны будет выделено 600 тысяч рублей. Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в положении.

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