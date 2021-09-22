Рок-фестиваль для тагильских музыкантов пройдёт в новом пространстве «Самородок» уже этой осенью

Этой осенью в новом креативном кластере SAMORO.doc пройдёт рок-фестиваль для молодых тагильских исполнителей (16+). Участниками рок-фестиваля могут стать как группы, так и соло-исполнители. Главное условие — музыканты должны играть авторскую музыку в жанрах «рок» или «альтернатива». Возможность исполнить свои композиции предоставят музыкантам от 16 до 35 лет.

«В Тагиле много талантливых авторов и исполнителей, которые самостоятельно создают новую музыку и делают её в свободное время. Мы успели познакомиться со многими из них во время прослушиваний с известным рок-музыкантом Вадимом Самойловым, когда за три дня мы с трудом увидели всех желающих. Этот опыт показал, что в нашем городе существует целый пласт музыкантов, известных только в очень узких кругах либо неизвестных вообще», — говорит организатор фестиваля Елизавета Устюгова.

Этим летом в здании бывшего училища «Самородок» открыли новый креативный кластер для того, чтобы собирать творческих людей города в одном месте. Первым мероприятием в этих стенах стала 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Сейчас в креативном кластере SAMORO.doc хотят провести фестиваль с таким же названием. Идея, по словам организаторов, перекликается с тем, что во все времена талантливых людей, которые «сделали себя сами», называли «самородками».

«Фестиваль — это открытая площадка, где каждый молодой исполнитель может заявить о себе. Мы хотим, чтобы "Самородок" стал местом притяжения для талантливых людей, местом, где они смогут общаться, находить полезные и интересные контакты», — говорят организаторы.

Подать заявку на участие можно до 1 октября включительно. А сам фестиваль пройдёт уже 16 октября.