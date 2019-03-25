Рогозин оценил строительство космодрома Восточный в 92 млрд рублей

В космодром Восточный в Амурской области за всё время его строительства было вложено почти 92 млрд рублей, заявил ТАСС гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Было потрачено 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет», — уточнил Рогозин.

Он не подтвердил информацию о том, что на данный момент построено лишь 25% космодрома.

«Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчётности. Когда мы говорим, что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты. Это стартовый стол [под ракеты "Союз-2"], техкомплекс», — рассказал глава «Роскосмоса».

Оставшиеся 14 объектов, по его словам, «небольшие и второстепенные».

«По некоторым из них нет просто отчётной документации, а некоторые действительно брошены "Спецстроем", и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», — уточнил Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что «Роскосмос» ведёт переговоры с компаниями «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» о продолжении строительства второго стартового стола на Восточном. По его словам, расчётная стоимость строительства второго стартового стола под ракету «Ангара» оценивается в 39 млрд рублей. Как уточнил Рогозин, одна из компаний «в принципе уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств» для выполнения работ.

В то же время представитель семьи Ротенбергов заявил, что бизнесмены не интересуются этим проектом и не планируют в нём участвовать.

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном, однако из-за разбирательств компании с ФНС, требовавшей банкротства «Казани», стройкой займётся другая компания. Близкий к «Роскосмосу» источник «Коммерсанта» говорил, что де-юре контракт ещё не расторгнут, но «смена подрядчика неминуема». Готовность стать подрядчиком строительства Восточного выражала Crocus Group.