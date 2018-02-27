Родственница обворовала сироту из Нижнего Тагила

В январе этого года в полицию Серова обратилась 18-летняя жительница Нижнего Тагила, которая заявила о краже банковской карты. Потерпевшая пояснила, что к ней в гости приехала 28-летняя дальняя родственница из Краснотурьинска, с которой они несколько дней отмечали встречу.

«В ходе одного из застолий потерпевшая и рассказала гостье о том, что на её банковской карте имеется крупная сумма денег, которую ей выделило государство после того, как она покинула стены детского дома. Гражданка активно пользовалась электронным средством платежей в присутствии гостьи, в результате чего та запомнила пин-код. В один из дней родственница пригласила заявительницу к себе в гости в Краснотурьинск», — сообщают в МО МВД России «Серовский».

По дороге женщина вытащила из кармана уснувшей родственницы кошелёк и вышла в Серове. К моменту задержания воровки она успела снять с карточки и потратить 146 тысяч рублей. Позже женщина призналась, что собиралась обналичить всю сумму и потратить на свои нужды.

В полиции отмечают, что задержанная имеет судимости за кражи, мошенничество, организацию наркопритона. Для возмещения материального ущерба потерпевшей на имущество воровки наложен арест. Уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на совершение кражи в крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.