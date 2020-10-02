Родителям Максима Марцинкевича отказали в независимой экспертизе тела погибшего сына

Сотрудники подмосковного морга не позволили родителям погибшего неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича провести осмотр его тела с участием независимых экспертов перед похоронами, со ссылкой на отца погибшего Сергея Марцинкевича пишет «Коммерсантъ».

«Челябинские морги отказывались нам выдать тело сына, ссылаясь на карантин, хотя другим тела выдавали», — вспоминает Марцинкевич-старший.

По его словам, после вмешательства адвоката труп всё же ненадолго показали в ритуальном зале — помещённый в чёрный пакет. Как говорит отец, он «психанул», но потом всё же нашёл силы сказать жене, чтобы она снимала на телефон все повреждения, среди которых были следы как будто от уколов, ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и т. д. После того как гроб доставили в Москву, его не стал принимать по непонятной Сергею Марцинкевичу причине ни один столичный морг, и тело отправили в патологоанатомическое отделение больницы небольшого подмосковного городка.

Он хотел привлечь к осмотру Елену Кучину, экспертиза которой привела к возбуждению уголовного дела против эксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого машиной шестилетнего мальчика.

«На основании видео и фото она уже дала предварительное заключение о невозможности повеситься на тонком шнурочке при наличии сильнейших повреждений артерий», — сообщил Марцинкевич-старший.

По его словам, 1 октября в морге «дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение»; внятного объяснения, почему он не может увидеть тело сына, отцу погибшего не дали.

Ранее адвокат Иван Сидоров заявил «Говорит Москва», что в морге запретили осмотр тела Тесака, сославшись на отсутствие судебно-медицинского бюро. Агентство «Москва» со ссылкой на окружение погибшего писало, что его планируют похоронить 3 октября на Кунцевском кладбище.

Напомним, Максима Марцинкевича нашли мёртвым 16 сентября в челябинском СИЗО. СК заявил, что незадолго до смерти он признался в причастности к двум двойным убийствам. Ведомство выдвинуло версию, что Тесак покончил с собой.

Близкие Тесака с самого начала заявляли, что он не мог совершить самоубийство. Адвокат отца погибшего Алексей Михальчик заявил, что незадолго до смерти неонациста пытали, заставляя взять на себя вину в убийствах. В справке о смерти Марцинкевича сказано, что он умер от асфиксии. При этом семья и адвокат утверждают, что на месте его смерти осталось много крови, а на его теле видны «очевидные следы пыток»: вырваны ногти, синяки, след от укола.