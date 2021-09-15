Родители со скандалом перевели дочь-первоклашку из школы №100 после того, как учитель забыл про ребёнка во время пожарной тревоги

В Нижнем Тагиле 2 сентября мама первоклассницы школы № 100 Ксения пришла забрать дочку Арсению после уроков. В этот момент в учебном учреждении сработала пожарная сигнализация. Встретив классного руководителя и других детей уже на улице, свою дочь Ксения не увидела и тут же побежала её искать. Оказалось, что учитель, который должен был сопровождать детей во время эвакуации, забыл про девочку.

«Я решила в первый учебный день пораньше встретить дочь. Подходя к школе, я увидела, что детей выводят на улицу. Спрашиваю у классной руководительницы, где моя дочь, но ответа не последовало. Кровь в голову. Из ушей пар… Слышу тихонько от девочки, что Арсения в школе кофту забыла. Бегу спасать, около входа встречаю зарёванную Арсению. Спасибо девушке, которая стояла у раздевалки: она пожалела мою дочь и вместе с сотрудником охраны направила к выходу», — пишет Ксения в своём Instagram .

После этого случая Ксения решила перевести дочь в другую школу.

Как рассказал АН «Между строк» директор школы Дмитрий Язовских, эвакуация в школе в тот день была внеплановой. По его словам, девочка отстала от класса, но в таких ситуациях на каждом этаже есть назначенный администратор, который проверяет, не остались ли дети в кабинетах или туалетах.

«Да, таких ситуаций быть не должно. И я понимаю маму. Но именно в такие моменты мы и дети учимся, как правильно себя вести, и отрабатываем возможные ситуации. К сожалению, не всё прошло гладко, и я считаю, что такого быть не должно. Но с мамой мы поговорили, а переводиться в другую школу уже было её личным решением», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Язовских.

По словам Ксении, в общении с одноклассниками у девочки всё было хорошо, поэтому причиной перехода в другое образовательное учреждение стала именно ситуация с эвакуацией.

«Конечно, школа № 100 новая, оснащённая и яркая. Я это всё понимаю, но никто не любит выносить такие ситуации на всеобщее обсуждение. О принятом решении ни капли не жалеем. Дочка теперь учится с детьми из садика. Педагог в новой школе в меру строг, что и требуется детям в наше время», — рассказала АН «Между строк» Ксения.

Напомним, ранее молодой учитель школы № 100 не пришёл на праздничную линейку 1 сентября, потому что проспал. В итоге педагога отстранили от классного руководства и поставили на новую должность.