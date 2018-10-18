Родителей устроившего бойню в колледже студента оштрафуют на 500 рублей

Родителей Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, оштрафуют на 500 рублей, со ссылкой на собственный источник пишут «Известия».

Указывается, что сотрудники полиции уже оформили протокол об административном правонарушении за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», его родителям студента вручат уже после похорон.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство».

Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек с учётом самого стрелка.