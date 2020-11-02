Роддом Среднеуральска, работающий на два города, отдали под лечение от коронавируса

Здание роддома в Среднеуральске перепрофилируют в инфекционный стационар для пациентов с коронавирусом, со ссылкой на региональный оперативный штаб пишет Znak.com.

По данным штаба, лечить там будут в том числе пациентов из Екатеринбурга с пневмониями и тяжёлыми формами ОРВИ. В штабе утверждают, что на оказании медпомощи беременным и роженицам решение не скажется.

Ранее в роддом Среднеуральска направлялись роженицы Верхней Пышмы, так как у этого города не было собственной больницы подобного профиля. В ближайшее время в Верхней Пышме должен открыться новый родильный дом с женской консультацией, дневным стационаром, акушерским и родовым отделениями. На переходный период все пациентки из обоих городов будут отправляться в Екатеринбург.