Роботы ждут Вас в ТРЦ «DEPO»

Самая крупная интерактивная научная выставка на Урале — «Робополис». Трогай, играй, спрашивай, разговаривай и даже танцуй с самыми крутыми роботами этой планеты!

Вы увидите современные достижения робототехники! Роботы со всего мира! Мастер-классы! Вы даже сможете собрать настоящего робота и унести его домой!

Здесь вы сможете:

— Увидеть новейшие технологии со всего мира! Более 50 роботов, четыре зоны виртуальной реальности, технология записи воспоминаний и ещё много всего необычного!

— Поболтать с нами и узнать, какой план восстания мы замышляем.

— Поднять вертолёт силой мысли! Да, это возможно!

— В нашей роботомастерской всего за час собрать своего робота и даже унести его с собой. И он начнёт захватывать вашу квартиру!

— На выставке пять зон виртуальной реальности, за считаные секунды ты окажешься за тысячи километров от Нижнего Тагила. Даже сможешь прогуляться по Парижу!

— Сделать селфи с роботами и узнать, кто наберёт больше лайков!

Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

На протяжении всего дня для детей и взрослых будут действовать мастер-классы, на которых все желающие смогут порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота, сделать собственную голограмму и даже попробовать себя в роли юного изобретателя!

А самое главное — всё, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

«Робополис» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Приходите в ТРЦ «DEPO» и вы убедитесь, что роботы — это интересно, роботы — это круто, роботы — это будущее!

ТРЦ «DEPO»

Сайт: робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_ntagil

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