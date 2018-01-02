Роботы ждут Вас!

Самая крупная интерактивная научная выставка на Урале «РОБОПОЛИС». Трогай, играй, спрашивай, разговаривай и даже танцуй с самыми крутыми роботами этой планеты!
Вы увидите современные достижения робототехники! Новейшие роботы со всего мира! Мастер-классы! Вы даже сможете собрать настоящего робота и унести его домой!
Здесь вы сможете:
- Увидеть новейшие технологии со всего мира! Более 50 роботов, 4 зоны виртуальной реальности, технология записи воспоминаний и еще много всего необычного!
- Поболтать с нами и узнать, какой план восстания роботы замышляют.
- Поднять вертолет силой мысли! Да, да это возможно!
- В нашей роботомастреской всего за час собрать своего робота и даже унести его с собой. И он начнёт захватывать вашу квартиру.
- На выставке 4 зоны виртуальной реальности, в считанные секунды вы окажетесь за тысячи километров от Нижнего Тагила. Как на счёт прогуляться по Парижу?
- Сделать селфи с роботами и узнать, кто наберет больше лайков!
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
На протяжении всего дня для детей и взрослых проходят мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота, сделать собственную голограмму и даже попробовать себя в роли юного изобретателя!
А самое главное – всё, что вы сделаете, сможете забрать с собой.
«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.
Приходите в ТРЦ «DEPO» до 8 января, и убедитесь, что роботы — это интересно, роботы — это круто, роботы — это будущее!
ТРЦ «DEPO»
Сайт: робополис.рф
VK: https://vk.com/robopolis_ntagil
Фото: Сергей Скоробогатов
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