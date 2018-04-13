RNS сообщил о возможном объединении Минпромторга и Минэнерго

После инаугурации президента и при смене правительства Министерство промышленности и торговли могут объединить с Министерством энергетики, со ссылкой на источник в правительстве и два источника, знакомых с ситуацией, пишет RNS.

По словам собеседников, регулирование электроэнергетики могут передать отдельной структуре, информацию подтвердил федеральный чиновник, информированный о ходе обсуждения.

«Такие разговоры ведутся. Раньше уже были схожие практики. Поэтому история обсуждается», — заявил источник в одной из нефтяных компаний.

Это один из вариантов структуры нового правительства, но могут иметь место и любые другие варианты, заявил ещё один федеральный чиновник.

Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича, представители Минпромторга и Минэнерго от комментариев отказались.

Минпромторг и Минэнерго были созданы в мае 2008 года из упразднённого Министерства промышленности и энергетики. Полномочия по регулированию торговли Минпромторг получил от Министерства экономического развития и торговли, которое было преобразовано в Минэкономразвития.