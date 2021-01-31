РКН потребовал у Telegram удалить персональные данные россиян

Роскомнадзор направил обращение организации-владельцу Telegram с требованием удалить персональные данные жителей России. Как сообщает ведомство, публикация личных данных без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных», а также политике самого мессенджера.

«В письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации “О персональных данных” и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc. Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — сообщается на сайте РКН.

Ранее Роскомнадзор вызвал к себе представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте», чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в несанкционированных протестных акциях.

Также в СМИ сообщалось о появившемся Telegram-канале, на котором в открытый доступ выкладываются персональные данные силовиков, участвующих в задержании во время несогласованных акций 23 января. После появления этой информации в Государственной думе заявили о недопустимости подобных публикаций.