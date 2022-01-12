«Ритуальщики уговорили взять кредит». Матери найденного в парке «Народный» мужчины с петлёй на шее пришлось просить денег у друзей, чтобы похоронить сына   

В Нижнем Тагиле мать 47-летнего Александра, тело которого нашли в парке «Народный» с петлёй на шее, попыталась взять кредит, чтобы похоронить сына. На это её уговорили сотрудники ритуальной компании, потому что у 68-летней женщины не было денег на похороны. В банке пенсионерке отказали из-за плохой кредитной истории. Как пишет E1.RU, убитая горем мать уже была согласна, чтобы Александра похоронили как бесхозный труп за счёт бюджета, но друзья семьи поддержали её финансово.

По словам друзей, Александр был добрым и отзывчивым, работал кузнецом. Ему не мешала даже инвалидность. Собственной семьи у него не было. В последние месяцы он серьёзно болел и с трудом сводил концы с концами. В своей предсмертной записке мужчина попросил никого не винить в своей смерти. На труп Александра в парке «Народный» 8 января наткнулся мужчина, который выгуливал собаку.

После того как нашли тело Александра, ритуальщики навязчиво предлагали женщине свои услуги, но денег оплатить их у неё не было, поэтому сотрудники ритуального агентства уговорили мать погибшего взять кредит.

«Поскольку суммы, которую они просили, у женщины не было, ритуальщики уговорили её взять кредит. Для этого её повезли в банк. К счастью, банк отказал Галине Васильевне по причине плохой кредитной истории. После этого другая ритуальная контора согласилась похоронить её сына дёшево и в рассрочку, а потом подключились друзья Александра и помогли ей с похоронами», — рассказал один из знакомых семьи.

Напомним, следствие считает, что смерть мужчины не носит криминального характера.