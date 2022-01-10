В Нижнем Тагиле в парке «Народный» на дереве нашли замёрзшее тело мужчины

8 января в парке «Народный» было обнаружено тело 47-летнего мужчины с петлёй на шее. Как пишет E1.RU, в кармане его куртки найдена записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти.

«8 января 2022 года в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении у одного из домов на улице Аганичева тела мужчины 1974 года рождения», — сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации нет. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет опрашивает родственников и знакомых погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.