«Рифей» собрал с жителей Свердловской области 131 млн рублей

С начала года по 30 апреля региональный оператор ООО «Компания "Рифей"» собрал с населения севера Свердловской области более 131 миллиона рублей и перечислил их операторам по обращению с ТКО, говорится в ответе регоператора на запрос депутата Госдумы Алексея Балыбердина.

Запрос парламентария касался инвестиционной составляющей мусорного сбора. В «Рифее» отметили, что как регоператор компания получает оплату от потребителей и направляет её сторонним организациям по транспортировке ТКО и их обработке, для него не утверждается инвестиционная программа.

«Зона ответственности регионального оператора ООО "Компания "Рифей" заканчивается с момента перечисления денежных средств операторам по обращению с ТКО. В этой связи ООО "Компания "Рифей" не располагает сведениями, на какие цели операторами по обращению с ТКО были направлены денежные средства составляющей "инвестиции"», — говорится в ответе регоператора.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в северной зоне теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.