«Рифей» приступил к ликвидации огромной свалки под Нижним Тагилом

Региональный оператор по обращению с ТКО «Компания «Рифей» приступил к ликвидации огромной свалки в полукилометре от села Петрокаменского. Согласно отчётам геодезистов, она формировалась пять с лишним лет и увеличилась до 14 тысяч квадратных метров.

Несколько лет жители соседних сёл вывозили сюда бытовые отходы. Теперь для того, чтобы приступить к вывозу накопленного за долгие годы хлама, потребовалось провести серьёзную подготовку: геодезические исследования, проектные работы, согласование как с местными, так и с региональными властями.

На ликвидацию свалки выделено 8 единиц спецтехники: бульдозеры, тонары, ломовоз и обычные самосвалы. Им предстоит вывезти более 7 тысяч кубометров мусора. На сегодняшний день удалось вывезти около 28% процентов всей свалки.