«Рифей» начал взыскивать с жителей Нижнего Тагила долги за вывоз мусора

«Расчётный информационный центр» (РИЦ) начинает взыскивать долги за вывоз мусора от имени регоператора по обращению с ТКО ООО «Компания "Рифей"», сообщается на сайте центра.

Как сообщили в РИЦ, один из эффективных методов — система отсуживания задолженности в приказном порядке и списание долгов с банковских карт: в этом случае суд уведомляет о вынесении соответствующего судебного приказа, а через 10 дней списываются деньги.

«Призываем клиентов своевременно оплачивать услугу по обращению с ТКО, производить сверку начислений и оплат в офисах АО "РИЦ" и ни в коем случае не игнорировать извещения о задолженности. Если вы получили письмо о вынесенном судебном приказе, необходимо срочно оплатить задолженность или прийти на сверку в один из офисов», — говорится в обращении.

На начало июня претензии получили 218 юрлиц, до конца месяца их также получат 800 физлиц. Претензионно-исковая работа стартовала в отношении неплательщиков АПО-1 Свердловской области и будет вестись до полного погашения задолженности. «Рифей» обслуживает жителей Северной зоны (в том числе Нижний Тагил, Североуральск, Серов).

Ранее РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора для двух региональных операторов. С июня для жителей Северной зоны, которую обслуживает «Рифей», вывоз кубометра мусора стоит 695,23 рубля (до этого — 835,97 рубля). Жители многоквартирных домов будут платить по 117,5 рубля, жители частного сектора — по 132,1 рубля.