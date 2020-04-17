«Ридус»: «Сбербанк Онлайн» случайно привязал к аккаунтам пользователей посторонние номера телефонов

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» массово жалуются, что к их аккаунтам внезапно оказались привязаны неизвестные номера телефонов. Как пишет издание «Ридус» со ссылкой на собственные источники, это произошло из-за сбоя в результате неудачного обновления сервиса IT-специалистами Сбербанка.

В пресс-службе самого банка прокомментировали, что к аккаунтам были привязаны дополнительные номера телефонов пользователей, взятые из ранее заключённых договоров. При этом, по словам некоторых клиентов, отображающиеся в приложении номера им не знакомы.

«Дополнительный номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен. Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении “Сбербанк Онлайн” удалить его из профиля», — сообщили в Сбербанке.

В пресс-службе подчеркнули, что на дополнительные номера не могут приходить пароли и коды от банка.