РИЦ подаст в суд более 50 тысяч заявлений на неплательщиков за вывоз мусора

«Региональный информационный центр» от имени регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» через суд добивается от должников выплат за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На 1 августа 2019 года за вывоз мусора предприниматели задолжали около 45 млн рублей, ещё порядка 6,5 млн рублей — физические лица. Как рассказали в пресс-службе РИЦ, в планах продолжить претензионно-исковые работы до полного погашения задолженностей, а уже в сентябре агент регоператора «Рифей» планирует подать в суд более 50 тысяч заявлений в отношении физлиц, которые задолжали больше 100 млн рублей, включая пени. Более 1300 должников — юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 млн рублей.