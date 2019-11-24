РИА Новости: В России создадут роботов для уличных боёв

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, уже к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.

Источник издания сообщил, что перед предприятиями военно-промышленного комплекса поставили задачу сформировать перспективный облик роботов, которые будут действовать в «городской среде и прибрежной зоне».