Результаты теста на коронавирус будут загружать на портал госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого граждане смогут узнать свои результаты тестов на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе министерства, результаты будут загружаться в виде QR-кода в специальное мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в течение часа после их получения.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня загрузку результатов исследований осуществляют более 450 организаций, которые проводят забор анализов.

Ранее о работе над сервисом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом госуслуг.