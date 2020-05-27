Резидент «Титановой долины» судится с региональным Минэкономразвития из-за штрафа за срыв проекта, который пиарил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов

В 17-м арбитражном апелляционном суде резидент ОЭЗ «Титановая долина» ООО «Ас Пром» (Кировская область) пытается оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области о штрафе в размере 5 млн рублей за досрочное расторжение соглашения о реализации проекта. Как пишет издание «Коммерсантъ», компания собиралась построить на площадке в Верхней Салде завод по производству стеновых блоков, но к работам с 2015 года так и не приступила. Стоимость проекта оценивалась в 200 млн рублей. В ноябре 2019 года Министерство инвестиций и развития Свердловской области подало иск к ООО «Ас Пром» о расторжении договора и взыскании штрафа. В середине февраля требования истца были удовлетворены в полном объёме. В марте ООО «Ас Пром» подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции частично отменить, снизив размер штрафа до 150 тысяч рублей.

Отметим, что аффилированная с «Ас Пром» компания «АС Строй» планировала производить стройматериалы для возведения микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле. На 50 гектарах земли должны были появиться более 200 тысяч квадратных метров жилья с отделкой (по цене $1000 за метр), а также школа и детсады. Планировалось, что в новом микрорайоне поселятся более 10 тысяч человек. Проект активно рекламировался и поддерживался экс-главой Нижнего Тагила Сереем Носовым с 2014 года. Руководство компании обещало, что первый дом будет сдан уже в 2015 году, но этого не произошло.

Первоначально учредителем компании «АС Строй» была крупная азербайджанская строительная компания AS Group Investment. Однако в 2015 году состав собственников ООО «АС Строй» изменился. По 35,5% долей разделили Андрей Патраков и некий Фикрет Акберов. Ещё 29% получило ООО «Метко Индастриз Рус», аффилированное с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым: до выборов 2012 года будущий глава города владел 100-процентой долей его материнской компании «Управление и инновации».

В конце 2016 года прокуратура внесла представление главе Нижнего Тагила Сергею Носову проконтролировать ход строительства жилого комплекса «Александровский». Ведомство фактически заявило о провале реализации инвестиционного проекта. В 2018 году Арбитражный суд Свердловской области ввёл процедуру банкротства в отношении ООО «АС Строй». Через год конкурсный управляющий компании «АС Строй» Вадим Шушунов обвинил Сергея Носова в коррупционном сговоре.