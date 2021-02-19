Режиссёр из Челябинска восстановит спектакли Нового Молодёжного театра, которые ушли из репертуара во время пандемии

В Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила приехал уже знакомый тагильскому зрителю режиссёр из Челябинска Александр Черепанов. Александра пригласили восстановить два его спектакля: «После Бунина» и «ХАРМС.Всёничего». Из-за пандемии коронавируса постановки не шли на сцене молодёжки.

Первый сезон Нового Молодёжного с обновлённой труппой и новым директором, театральным менеджером из Серова Наталией Мозжаковой, осенью 2019 года открыл спектакль «ХАРМС. Всёничего».

«Сразу стало понятно, что это не просто премьера, а знаковое событие. Настолько спектакль получился необычный, ничего подобного в Нижнем Тагиле ещё не было. Родилась волшебная литер-вселенная, спектакль — космос для любого возраста. Но в первую очередь для людей, умеющих чувствовать всей душой. Зрители, которые пытались воспринимать стихи Даниила Хармса умом, уходили разочарованные, им казалось, что они что-то не поняли. А маленькие дети и взрослые с чувством юмора были в восторге», — рассказывают в театре.

Второй спектакль Александра Черепанова — «После Бунина» — понравился интеллектуалам. Эта красивая история по повести Ивана Бунина «Митина любовь» получилась очень философской, глубокой и необычной. Так, в спектакль вводится герой самого Бунина и его литературный соперник Владимир Набоков. Премьера спектакля состоялась в январе 2020 года, поэтому до пандемии и локдауна немногие зрители успели с ним познакомиться.

«После Бунина» вернётся на сцену Нового Молодёжного театра на Вагонке 19 февраля, а «ХАРМС.Всёничего» — 20 февраля.