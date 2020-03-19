Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Во всех регионах России 19 марта был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Как пишет ТАСС, отменены все массовые мероприятия, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. По данным информагентства, все руководители субъектов РФ уже подписали соответствующие распоряжения. Также россиянам рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Напомним, на сегодняшний день число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. Пятеро заболевших находятся в Свердловской области.