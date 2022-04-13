Общество

Режим «чёрного неба» в Свердловской области продлили до конца недели 

13.04.2022 14:41
Режим «чёрного неба» в Свердловской области продлили до конца недели 

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге на Среднем Урале до 20:00 16 апреля. Ранее предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности действовало до вечера 12 апреля. 

Так называемый режим «чёрного неба» может неблагоприятно сказаться на самочувствии уральцев. В связи с этим ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять следующие рекомендации:

  • окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
  • чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков;
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

Добавим, что в соцсетях тагильчане с начала рабочей недели жалуются на запах гари и серую дымку в разных районах города. При этом синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют высокие дневные температуры и дожди, что вызывает НМУ. При таких погодных условиях затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе, в результате чего в больших количествах скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым.

 

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