Долгожданная весна придёт в Нижний Тагил на этой неделе 

Новая рабочая неделя в Нижнем Тагиле принесёт долгожданное тепло. Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют высокие дневные температуры и кратковременные дожди.

В понедельник, 11 апреля, воздух в нашем городе прогреется до +12°С, ночью опустится до –1 градуса. Во вторник и среду, 12 и 13 апреля, днём также ожидается около 12 градусов тепла и преимущественно солнечная погода. Ночью столбики термометров опустятся до –1...+1°С.

В четверг, 14 апреля, синоптики обещают тагильчанам около 14 градусов тепла днём с переменной облачностью. Ночью — до +4 и дождь, который может задержаться до субботы, 16 апреля.

С пятницы по воскресенье, 17 апреля, температура воздуха будет колебаться от +16 до +9 градусов в дневные часы и от +1 до +4 в ночное время. В эти дни будет облачно, возможны дожди.

Добавим, что с 8 апреля в Свердловской области действует предупреждение о смоге. Объявлены НМУ первой степени опасности до 20:00 12 апреля.

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