«Резерв должен быть при министерстве образования или в гаражах правительства и дальше распределяться по городам». Депутат Владимир Радаев предложил вариант решения проблемы нехватки водителей школьных автобусов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила Владимир Радаев предложил вариант решения проблемы нехватки водителей школьных автобусов.

«Детей должны привозить в школу. Есть Конституция, есть обязанности министерства образования. Если брать наши сельские территории, там есть автобусы, а сменных водителей нет. Я думаю, что резерв должен организовываться в Екатеринбурге при министерстве образования или в гаражах правительства и дальше распределяться по городам. Сейчас вопрос взяли в работу. Посмотрим, как сможем решить проблему», — прокомментировал он свою инициативу АН «Между строк».

Радаев отметил также, что это достаточно сложный вопрос, ведь к школьным водителям и автобусам выставляются особые требования, поэтому организовать работу с городскими перевозчиками не получится и необходимо продумывать другие варианты. О том, что проблема стоит достаточно остро, ему рассказали директора учебных заведений.

«С проблемой ко мне пришёл директор одной из школ в Реже. Он озвучил, что ученикам тяжело добираться до учебного заведения. Тогда, собрав больше информации, пришёл к выводу, что это проблема по всей Свердловской области. И тогда решил поднять вопрос», — делится Владимир Радаев.

Ранее депутат озвучил эту проблему на заседании Законодательного собрания Свердловской области, обратившись с вопросом к губернатору Евгению Куйвашеву.

«Сейчас на территории Свердловской области при заболевании водителя автобуса невозможно доставить учеников в школу. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о создании дежурных водителей школьных автобусов, которые смогут выезжать по области», — сказал Владимир Радаев.

Губернатор отметил инициативу и поручил своему заместителю Алексею Шмыкову заняться этим вопросом.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в школе № 90 на ГГМ уже больше года не могут нанять водителя школьного автобуса. При этом заработную плату по вакансии снизили на треть.