Reuters: Венесуэла продаст 29 тонн золота ОАЭ

Венесуэла в феврале 2019 года планирует продать 29 тонн золота Объединённым Арабским Эмиратам, со ссылкой на собственный источник пишет Reuters. В ближайшие дни в ОАЭ будут отправлены 15 тонн золота.

Отмечается, что правительство Мадуро обратилось к продаже золота год назад после того, как проблемы с нефтедобычей, экономический коллапс и международные санкции ударили по доходам правительства и затруднили получение кредитов.

По словам источника, слухи о причастности к продаже венесуэльского золота российских самолётов, летавших в Венесуэлу в последние дни, не соответствуют действительности.

Накануне, 31 января, «Новая газета» написала, что один из российских самолётов прилетел в Каракас через Дубай, где его якобы встречала инкассаторская служба центробанка ОАЭ. Издание предполагало, что так было продано венесуэльское золото, якобы хранившееся в России. В ЦБ РФ хранение золота Венесуэлы опровергли.