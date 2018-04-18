Ретейлеры предупредили о возможных проблемах с доставкой продуктов из-за ЧМ-2018

Производители продуктов питания и ретейлеры опасаются перебоев с доставкой товаров в магазины в городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, пишет «Коммерсантъ». По словам ретейлеров, это связано с возможными ограничениями для фур и грузовиков.

Крупнейшие продовольственные ассоциации России попросили у властей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Мордовии разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время чемпионата. Газета ссылается на копию их обращения, которое подписали в том числе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз».

В АКОРТ убеждены, что ограничения для грузовиков обсуждаются во всех регионах, которые будут принимать матчи ЧМ-2018. Вводить такие меры позволяет указ президента Владимира Путина о мерах безопасности на время чемпионата от 9 мая 2017 года.

Ретейлеры и перевозчики готовы приспособиться к временным ограничениям, но просят сообщить о них заранее и как можно скорее, иначе возможны перебои с поставками товаров, в том числе первой необходимости. Переорганизация доставок может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев, подчеркнул исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В Москве дополнительных ограничений для грузовиков вводить не собираются, сообщил изданию представитель городского департамента транспорта. В Ростове-на-Дону ограничения для фур планируют только в зоне стадиона, сказали в администрации города. В Самаре с 14 июня по 17 июля введут ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонны на региональных дорогах и на части трассы М5. Машины предприятий непрерывного цикла должны будут оформить аккредитацию для проезда в город, грузовиков без аккредитации будут пускать в город по ночам, сообщил врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин.

Ранее сообщалось, что на время ЧМ-2018 власти могут прекратить перевалку опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи первенства. Стивидоры уже получили соответствующие уведомления от капитанов портов, а те начали предупреждать клиентов. Из-за этого возможны сбои поставок комплектующих для автозаводов в Санкт-Петербурге, а также дефицит автозапчастей.