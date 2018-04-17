«Коммерсантъ» сообщил об угрозе остановки автозаводов из-за ЧМ-2018

Из-за выполнения требований в сфере безопасности во время чемпионата мира по футболу в России может возникнуть нехватка компонентов для автозаводов в Санкт-Петербурге, а также дефицит автозапчастей, пишет «Коммерсантъ».

На время чемпионата власти могут прекратить перевалку опасных грузов в регионах, в которых запланировано проведение матчей. Логистические компании уже получили соответствующие уведомления от капитанов портов. В широком понимании к «опасным» веществам могут причислить «любую химию», и в итоге «под угрозой простоя оказались, в частности, автозаводы Петербурга — им грозит нехватка компонентов».

Петербургский контейнерный терминал «Санкт-Петербург» (КТСП), в частности, попросил клиентов учесть эту информацию при планировании отгрузок. В случае, если приостановить отправку грузов невозможно, КТСП предлагает обратиться в региональный межведомственный оперативный штаб, который курирует ФСБ. «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева пишет, что на время ЧМ-2018 в радиусе 100 км от спортивных объектов запрещено перевозить источники ионизирующего излучения, биологических, химических опасных грузов, а также взрывчатых веществ. Собеседник издания отметил, что у сотрудников оперативных штабов «своё понимание обеспечения безопасности, часто избыточное». Ещё один источник газеты подтвердил эти данные. Запрет коснётся грузов «всех уровней опасности», включая аккумуляторы, краску и подушки безопасности. По его словам, под угрозой остановки оказались как минимум петербургский (производящий Toyota, Hyundai, Ford, Nissan) и калининградский автозаводы (BMW, Hyundai, Kia). В Hyundai Motor Manufacturing Rus заявили, что получили уведомления от портов и «заблаговременно заказали комплектующие и материалы». В Nissan сказали, что работают с органами власти и что пока «финальное понимание не сформировано». В Ford Sollers отметили, что «анализируют возможный эффект» требований безопасности.