Ресурсодобывающие компании обязали возмещать причинённые малочисленным народам убытки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам страны, пишет «Коммерсантъ».

Ранее такие убытки возмещались в индивидуальном порядке, а порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

«Большинство коренных малочисленных народов России живут... в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. <…> Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков»,— говорится в документе.

Согласно постановлению правительства, соглашение заключается между организацией и советом представителей малочисленных народов региона по инициативе одной из сторон, при его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда. Проект соглашения подлежит общественному обсуждению.

В России проживает более 190 коренных народов. К коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока относится около 260 тысяч человек. Численность каждого из них, согласно переписи населения 2010 года, составляет менее 50 тысяч.