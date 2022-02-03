Ресторанам и барам Свердловской области разрешили работать по ночам

Барам, ресторанам и другим заведениям общепита Свердловской области разрешили работать после 23:00. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Работу заведений общественного питания в ночное время ограничили ещё в 2021 году. Перед новогодними праздниками запрет был снят до 27 января, потом сроки продлили до 3 февраля. Сейчас его сделали полностью бессрочным.

При этом запрет на проведение в заведениях общепита массовых мероприятий сохраняется. То есть концерты, спектакли и другие шоу можно проводить только в специально отведённых для этого местах.