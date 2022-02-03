Ресторанам и барам Свердловской области разрешили работать по ночам

03.02.2022 13:57
Барам, ресторанам и другим заведениям общепита Свердловской области разрешили работать после 23:00. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.
Работу заведений общественного питания в ночное время ограничили ещё в 2021 году. Перед новогодними праздниками запрет был снят до 27 января, потом сроки продлили до 3 февраля. Сейчас его сделали полностью бессрочным.
При этом запрет на проведение в заведениях общепита массовых мероприятий сохраняется. То есть концерты, спектакли и другие шоу можно проводить только в специально отведённых для этого местах.
- Со 2 февраля школьников Свердловской области отправили на дистанционное обучение. Удалёнка для школьников, учащихся со 2-го по 8-ой класс, а также студентов колледжей и техникумов продлится до 16 февраля. Первоклассников отправили на каникулы.