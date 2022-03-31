Ресторан «Сушкоф и Дель Песто» накормил тагильчан бесплатной ухой. Но не там, где её ждали

Сегодня, 31 марта, в ресторане «Сушкоф и Дель Песто» на проспекте Строителей, 29 прошла акция по раздаче бесплатных порций рыбного супа «Благотворительная уха». Ранее руководство компании заявляло АН «Между строк», что попробовать блюдо можно будет в филиале в ТРЦ «Кит» с 13:00 до 15:00, но когда наш журналист приехал на место к назначенному времени, то выяснилось, что уху там раздавали в прошлый четверг, а в этот раз акция проходит в другом месте. Разочарование ждало и десяток пожилых людей, которые также приехали на Гальянку, чтобы отведать вкусной ухи. Представители «Сушкоф и Дель песто» заявили, что вся актуальная информация публикуется в их соцсетях.

Кастрюля с супом находится на улице и подогревается на электрической плите, поэтому блюдо остаётся горячим все два часа. По мнению работников ресторана, расположение раздачи снаружи позволяет привлечь большее количество людей, при этом никто не запрещает любителям ухи зайти внутрь и поесть в помещении. Как отмечает журналист АН «Между строк» Максим Сорокин, уха действительно была вкусной.

«В Нижнем Тагиле акция проводится в этом году впервые. Мы запустили её на прошлой неделе в ТРЦ “Кит”, а на этой неделе здесь, на проспекте Строителей. На следующей неделе проведём либо снова здесь, либо на проспекте Вагоностроителей, 11, в другом нашем ресторане. Анонсы будут в наших соцсетях. Мы проводим акцию, чтобы поддержать население в это непростое время. За миской горячего супа приходят самые разные люди, независимо от достатка, возраста и социального положения. Для нас совсем не важно, готовим мы еду на продажу или в рамках акции, ведь мы должны соответствовать высоким стандартам компании. Сегодня было приготовлено 11 литров ухи, и практика показывает, что этого хватает. Если уха разойдётся слишком быстро и у нас останется время на то, чтобы сварить ещё, мы, конечно же, сварим. Но если уха закончилась за 15 минут до окончания акции, то, увы, всё», — рассказала АН «Между строк» директор ресторана Анастасия.