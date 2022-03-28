«Увидите — смело подходите». В Нижнем Тагиле горожан впервые будут кормить бесплатной ухой из ресторана

В Нижнем Тагиле ресторан «Сушкоф и Дель Песто» впервые будет бесплатно кормить горожан ухой. Как рассказали АН «Между строк» в компании, организовать акцию «Благотворительная уха» помог ТЦ «Кит».

Суп из лосося можно будет попробовать уже в этот четверг, 31 марта, с 13:00 до 15:00 возле ресторана «Сушкоф и Дель Песто» на Черноисточинском шоссе, 49. Благотворительное мероприятие будет проходить исключительно по четвергам и продлится до октября 2022 года.

«Мы выбрали этот ресторан, потому что представители ТЦ “Кит” узнали об акции и предложили помочь с организацией, а ещё там есть посадочные места. Думаем, что в ближайшее время в других филиалах тоже появится эта акция», — пояснили в ресторане «Сушкоф и Дель Песто».

В компании отметили, что таким способом решили оказать социальную помощь нуждающимся и просто порадовать тагильчан. Приготовленная уха будет соответствовать всем стандартам сети: готовиться из качественных продуктов и с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь.

«Кто-то спросит: а зачем нам тратить ресурсы в такое время? Да, ситуация в стране непростая, но у нас в ресторанах всегда остаются продукты, не подходящие для прямой продажи: например, части рыбы, которые не идут в роллы. Поэтому мы и решили возобновить нашу давнюю акцию — “Благотворительную уху”», — рассказал исполнительный директор компании Михаил Кольцов.

Отметим, «Сушкоф и Дель Песто» уже угощал екатеринбуржцев ухой в пандемию возле своего флагманского ресторана в Екатеринбурге. Сейчас количество точек увеличилось: в акции участвуют семь ресторанов в Екатеринбурге и впервые ресторан из Нижнего Тагила.

«Количество ресторанов-участников будет только увеличиваться! Рядом с местами проведения акции будут появляться соответствующие баннеры: увидите такой — смело подходите», — поделилась директор по маркетингу Елена Лучанская.

В марте 2019 года бизнесмен Иван Зайченко, которому принадлежит сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто», а также сеть магазинов «Жизньмарт», решил бесплатно раздавать списанные продукты. На следующий день Роспотребнадзор пришёл с проверкой в магазин и провёл с владельцем разъяснительную беседу.