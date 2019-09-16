«Решил прочистить мусоропровод бензином»: полиция задержала жителя Красноярска, устроившего взрыв в многоквартирном доме

В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, устроившего взрыв в мусоропроводе, который он хотел прочистить, сообщила пресс-служба краевого МВД.

По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажжённую спичку. Взрывом выбило стёкла в окнах некоторых квартир и повредило пять автомобилей у подъезда, люди не пострадали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, в том числе то, как задержанный приобрёл бензин.

Взрыв в десятиэтажном доме произошёл днём 15 сентября. После этого из подъезда эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.