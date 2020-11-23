«Решение уже принято за нас». Тагильчанам не дали проголосовать на общественных слушаниях по поводу строительства мусоросортировочного комплекса «Облкоммунэнерго»

Сегодня, 23 ноября, в Нижнем Тагиле в здании филармонии прошли общественные обсуждения проекта строительства мусоросортировочного завода и нового полигона в районе Рогожино.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) «Облкоммунэнерго» по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижнем Тагиле планируется начать весной 2021 года. Но пока на этом месте лишь вырубили деревья. Планируется, что МСК запустится в декабре 2022 года.

В настоящее время проект готовится пройти государственную экологическую экспертизу, но перед этим необходимо провести публичные мероприятия в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду.

Обсудить проект МСК пришли порядка 300 тагильчан. Перед собравшимися выступил гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, главный инженер проекта Кирилл Андрюшин и профессор-геолог Уральского государственного горного университета Ольга Гуман.

Представитель «Облкомуннэнерго» заверил, что в проекте комплекса учтены все пожелания, которые поступили от жителей города. Кроме этого, свои коррективы внесли специалисты Уральского государственного горного университета.

После основных докладчиков слово взяла лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Общественница подвергла сомнению актуальность экологической составляющей проекта МСК и достоверность тех изысканий, которые были сделаны проектировщиками.

Эколог Сергей Хребтиков в свою очередь предложил тагильским чиновникам и «Облкоммунэнерго» подыскать для нового полигона другое место, где бы воздействие на окружающую среду было бы не так заметно.

Представитель тагильской ячейки КПРФ Владимир Желиба вообще предложил всем разойтись, поскольку собрание носит «рекомендательный характер» и решение о строительстве МСК уже принято окончательно.

«Какой смысл нам всем здесь присутствовать? Они (“Облкоммунэнерго”. — Прим. ред.) отчитались, что они что-то сделали, при этом все заинтересованные лица могли об этом услышать, прочитать, и не раз. Рабочая группа задавала уже вопросы. Другие показали свою позицию, несогласие в каких-то мелких вопросах. Что мы все здесь делаем? Я предлагаю просто собраться и уйти. Что мы будем слушать, что не будем — решение уже принято за нас», — заявил коммунист.

Последние 45 минут двухчасовой встречи спикеры отвечали на вопросы из зала. В частности, тагильчан волновал вопрос о проценте сортировки мусора, о том, какой класс ТКО будет свозиться на полигон, и интересовала возможность создания мусороперерабатывающего, а не мусоросортировочного комплекса.

Изначально подразумевалось, что по итогам слушаний пройдёт голосование в очной или заочной форме, где тагильчане смогли бы высказать своё мнение, но оказалось, что процедура общественных обсуждений такой формат не предусматривает.