Republic сообщил о пытках в ходе антинаркотической кампании в Чечне

В 2017 году в Чечне выявили 507 связанных с употреблением наркотиков правонарушений, со ссылкой на региональное МВД пишет Republic.

По данным издания, полицейские устроили в республике антинаркотические рейды, задерживали десятки людей, некоторых из них пытали и требовали признаться в употреблении или распространении наркотиков. Только в августе 2017 года полицейские задержали около 70 человек. Эти задержания стали частью антинаркотической кампании, старт которой дал глава Чечни Рамзан Кадыров, отмечает издание.

Одним из арестованных оказался 31-летний Магомед-Али Межидов, которого задержали 14 августа у его дома. В жалобе в прокуратуру, копия которой есть в распоряжении издания, Межидов пишет, что 16 августа его «в очередной раз» под конвоем завели в кабинет сотрудников уголовного розыска в отделе МВД по Шалинскому району. После этого сотрудники МВД достали устройство для пыток электричеством, прикрепили аппарат к большим пальцам Межидова, а на голову ему повязали олимпийку.

«Я кричал, мне было очень больно. При этом оперативные сотрудники говорили, что будут пытать меня до тех пор, пока я не соглашусь подписать признание», — написал в жалобе Межидов.

При этом официально задержание оформили 31 августа, пишет Republic, а решение об аресте суд принял 2 сентября. Признательные показания Межидов согласился подписать 20 августа. В отделении МВД у Межидова выяснили, где и кто в республике продаёт или покупает наркотики. Во время допросов, как пишет издание, задержанного избивали металлопластиковой трубой.

Вместе с Магомед-Али Межидовым задержали его старшего брата Магомед-Сидика. Мужчину также поймали около его дома, посадили в машину, в которой уже сидел его брат, и увезли в отделение.

«В кабинете находились несколько сотрудников, которые говорили, что у меня нет выбора, я всё равно признаюсь, в противном случае мне сфабрикуют статью "Террористический акт" либо привлекут за участие в незаконном вооружённом формировании (статьи 205 и 208 УК), и тогда со мной вообще можно делать всё, что хочешь», — написал Магомед-Сидик Межидов в заявлении в прокуратуру.

В отделении его «обездвижили с помощью скотча и наручников» и пытали до тех пор, пока он не подписал признательные показания, пишет издание. В результате его обвинили в том, что 20 августа он продал за тысячу рублей чуть больше 16 граммов марихуаны, а его брата обвинили в хранении почти 128 граммов марихуаны.

По мнению защиты, эти уголовные дела сфальсифицированы, так как 20 августа Магомед-Али Межидов уже находился в изоляторе временного содержания, кроме того, адвокат добилась, чтобы была проведена очная ставка. В итоге Магомед-Али Межидов опознал Халида Ахъядова, который проходит по делу свидетелем. По версии следствия, фигурант планировал продать Ахъядову наркотики, однако Межидов утверждает, что этот человек пытал его током. Сам Ахъядов рассказал, что числится в полиции стажёром с начала 2017 года.

Как пишет Republic, «объектами пристального внимания» сотрудников правоохранительных органов становились те люди, которые уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В частности, Магомед-Али Межидов трижды с 2016 года признавался виновным по «наркотическим» статьям.

Кроме того, издание проанализировало 67 решений чеченских судов, которые были вынесены с августа 2017 года по «наркотическим статьям» и пришло к выводу, что у всех дел есть общие черты. В материалах всех дел сказано, что фигуранты срезали и засушили несколько листьев дикорастущей конопли. Полицейские находили это вещество, когда останавливали людей, чтобы проверить документы. Из-за того, что документов у людей не было, их доставляли в отделения и при обысках находили наркотики.

«У правоохранительных органов развязаны руки, поскольку они понимают, что выполняют приказ», — сказал собеседник издания, близкий к правоохранительным органам.

Ещё один источник подчеркнул, что «практического смысла» в записях не было, и предположил, что эти видео могли использовать для того, чтобы отчитаться перед руководством, в том числе перед Кадыровым.

Напомним, 11 января 2018 года в Чечне арестовали главу регионального отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»). Адвокат активиста Пётр Заикин говорил, что наркотики Титиеву подбросили полицейские.