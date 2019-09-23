Republic: Семья главы администрации президента Антона Вайно владеет недвижимостью на 1,6 млрд рублей

Родственникам главы администрации президента Антона Вайно принадлежит недвижимость стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Republic.

Согласно данным Росреестра, в 2006 году Антон Вайно получил от московских властей квартиру площадью 85,4 кв. метра в Руновском переулке в Замоскворечье. Примерная стоимость жилья — 32 миллиона рублей. Спустя три года он подарил её, предположительно, тёще Галине Шуленковой. До декабря 2007 года у Вайно была квартира на Таганской, её площадь —71,1 кв. метра, а рыночная цена — 20,4 миллиона рублей. В 2010 году семья Вайно получила от управления делами президента трёхкомнатную квартиру в жилом комплексе «Дом на Тишинке». По данным ЕГРН, её собственники — Елена Шуленкова и Александр Вайно. «Новая газета» сообщала, что так зовут жену и сына чиновника. Площадь квартиры — 155,5 кв. метра, примерная стоимость — 115 миллионов рублей.

В 2012 году Шуленкова купила участок и два дома в некоммерческом партнёрстве индивидуальных застройщиков «Речное» в Барвихе, а позже продала их Татьяне Эриковне Ежевской — по данным прибалтийских СМИ, это тётя Антона Вайно, их родство подтвердил федеральный чиновник. Примерная стоимость недвижимости — 500 миллионов рублей.

В 2013 году отец чиновника Эдуард Вайно, который сейчас занимает пост члена совета директоров, вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа», купил участок площадью 2840 кв. метров и дом в 454,2 кв. метра на территории проекта «Пирогово» на берегу Клязьмы, через год он передал его Антону Вайно. Примерная стоимость недвижимости — 256,9 миллиона рублей. В 2017 году чиновник продал недвижимость и указал в декларации доход в размере 255,8 миллиона рублей. Новыми владельцами стали родители министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, отмечает издание.

В этом же и в следующем году Вайно купил в «Пирогово» три участка общей площадью 17555 кв. метров и два дома — 214,5 кв. метра и 1227,2 кв. метра, при этом один из домов в его декларации не указан. Примерная стоимость имущества — около 800 миллионов рублей, пишет Republic.

На данный момент, утверждает Republic, семья Вайно владеет четырьмя квартирами, общая стоимость которых составляет около 317,4 миллиона рублей, а также домами в «Речном» и «Пирогово», их общая стоимость — 1,3 миллиарда рублей. Задекларированный доход Антона Вайно и его супруги с 2011 года — 342 миллиона рублей, при этом основная часть суммы — стоимость продажи недвижимости в «Пирогово».