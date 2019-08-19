Republic нашёл у бывшего главы охраны Путина дом на Рублёвке за 500 млн рублей

Republic обнаружил у экс-главы охраны Владимира Путина, действующего замдиректора ФСО Олега Климентьева дом стоимостью до 500 миллионов рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе.

Согласно данным Росреестра, семье Климентьева принадлежит квартира на юго-западе Москвы площадью около 130 квадратных метров, Олег Климентьев также владеет квартирой в элитном доме на Ломоносовском проспекте и участком в деревне Ящерово рядом с резиденцией Путина на Валдае.

В 2004 году Климентьев с 16-летней дочерью получили от некоммерческого партнёрства пользователей участков «Заря» землю в деревне Солослово, сообщает «Новая газета». В 2009 году его жена приобрела у агрокомплекса «Горки-2» 33 сотки в элитном коттеджном комплексе «Знаменские просторы». По данным издания, он достался ей в 43 раза дешевле рыночной стоимости.

В 2014 году она купила двухэтажный дом площадью 751,7 кв. м и участок 2507 кв. м в посёлке «Речное». Данные совпадают с указанными в декларации Климентьева.

По данным Republic, дом с участком может стоить от 371,5 миллиона до 497,2 миллиона рублей, а всего на покупку земли Климентьевы потратили до 632,2 миллиона рублей. В то же время за последние пять лет, согласно декларации, Климентьев и его жена заработали около 77,7 миллиона рублей.

По словам федерального чиновника, Олег Климентьев в 1990-е годы в Санкт-Петербурге работал вместе с Виктором Золотовым (нынешним главой Росгвардии) в охране первого мэра города Анатолия Собчака, в 1999 году он перешёл на работу к Владимиру Путину и много лет занимал должность личного адъютанта президента. Перед переводом во внутренние войска Золотов сделал Климентьева заместителем главы службы безопасности Путина. По словам источника, он курирует практически все сферы деятельности спецслужбы.

По закону госслужащие и их близкие родственники должны объяснять, откуда взяли деньги на сделки, превышающие их трёхгодовой суммарный доход. На сайте ФСО материалы о проверке опубликованы не были, в пресс-службе на запрос журналистов не ответили.